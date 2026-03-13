Neue Verbindung zwischen Breuningerland Sindelfingen und Mineraltherme: Ab nächsten Freitag wird die Unterführung unter der A 81 freigegeben. Welche weiteren Änderungen folgen?
13.03.2026 - 12:13 Uhr
Vom Breuningerland in Sindelfingen können Autofahrer bald direkt zur Mineraltherme in Böblingen fahren – oder umgekehrt. Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) gibt am kommenden Freitag, 20. März, eine neue Verbindung unter der Autobahn 81 hindurch frei. Das hat das bundeseigene Unternehmen jetzt mitgeteilt.