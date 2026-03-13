Neue Verbindung zwischen Breuningerland Sindelfingen und Mineraltherme: Ab nächsten Freitag wird die Unterführung unter der A 81 freigegeben. Welche weiteren Änderungen folgen?

Vom Breuningerland in Sindelfingen können Autofahrer bald direkt zur Mineraltherme in Böblingen fahren – oder umgekehrt. Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) gibt am kommenden Freitag, 20. März, eine neue Verbindung unter der Autobahn 81 hindurch frei. Das hat das bundeseigene Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Die neue Unterführung steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der A 81 auf sechs Spuren zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb. Sie ist in den vergangenen Monaten als Verlängerung der Tilsiter Straße am Sindelfinger Einkaufszentrum Breuningerland gebaut worden.

Direkte Anbindung von Sindelfingen an die A81 ab März

Nicht nur die Verbindung zwischen Böblingen und Sindelfingen soll jetzt besser werden, außerdem wird die A 81 über die Anschlussstelle Böblingen-Ost ab dem 20. März von Sindelfingen aus direkt erreichbar sein. Vom Breuningerland kommend kann man dann durch die Unterführung auf die Autobahn in Richtung Stuttgart kommen. Von der Autobahnausfahrt Böblingen-Ost ist das Linksabbiegen nach Sindelfingen ab diesem Zeitpunkt möglich.

Voraussichtlich ab Juli wird an der Anschlussstelle Böblingen-Ost auch die Einfahrt auf die A 81 in Fahrtrichtung Singen möglich. Ab November soll dann auch die Ausfahrt von Stuttgart kommend zum Breuningerland für den Verkehr freigegeben werden.

Weitere Informationen zum Projekt: www.deges.de/a81-erweiterung