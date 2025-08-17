Neue Verhaftungswelle in der Türkei: Erdogan erhöht mit Festnahmen den Druck auf die Opposition

Als die Polizei am frühen Freitag an seine Wohnungstür hämmerte, machte Inan Güney, Bürgermeister des Istanbuler Stadtbezirks Beyoglu, noch schnell ein Selfie. Es zeigt ihn, seine Frau und Töchter und ihren Hund. Güney hatte bei den Kommunalwahlen im März 2024 den bis dahin 20 Jahre lang von der islamisch-konservativen Erdogan-Partei AKP regierten Stadtteil für die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP gewonnen. „Bürgermeister von Beyoglu zu werden, wo mein Vater als Arbeiter lebte, war die größte Ehre meines Lebens. Wir haben die Arroganz mit Anstand besiegt. Liebe Nachbarn, Ihr kennt mich und Ihr wisst, dass der Grund für meine Verhaftung böswillige Verleumdung ist“ schrieb Güney auf X. Dann führten die Polizisten ihn ab.

Güney ist der 16. Bürgermeister, der im Rahmen einer seit Monaten laufenden Verhaftungswelle festgesetzt wird. Außer ihm nahm die Polizei in Istanbul am Freitagmorgen weitere 43 Personen fest, darunter CHP-Kommunalpolitiker, städtische Angestellte und einen früheren Berater des im März inhaftierten und abgesetzten Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem Imamoglu.

Bereits die neunte Welle von Festnahmen

Es war bereits die neunte Welle von Festnahmen, seit die CHP bei den Kommunalwahlen vom März 2024 landesweit stärkste Partei wurde. Sie eroberte damals zahlreiche Rathäuser in türkischen Großstädten. Für die AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdogan war es die erste Niederlage seit ihrer Gründung vor 24 Jahren. Die Razzien begannen im Oktober 2024 mit der Festnahme des CHP-Bezirksbürgermeisters Ahmet Özer. Seither hat die Polizei über 500 CHP Politiker und Personen mit Verbindungen zu der Partei festgenommen, 400 allein seit Imamoglus Inhaftierung vor fünf Monaten.

Ihnen wird Korruption vorgeworfen. Es soll um Bestechung bei der Vergabe städtischer Aufträge und der Erteilung von Baugenehmigungen gehen. Erdogan spricht von den festgenommenen Oppositionspolitikern als der „größten Räuberbande in der Geschichte der Republik“. Regierungskritiker werfen Erdogan vor, er instrumentalisiere die Justiz, um seine Macht zu sichern. Der Istanbuler Bezirksvorsitzende der CHP, Özgür Celik, sagte, die Festnahmen seien „Aktionen einer Regierung, die weiß, dass sie mit demokratischen Mitteln nicht mehr gewinnen kann“.

Der populäre Oppositionspolitiker Imamoglu galt bis zu seiner Verhaftung als aussichtsreicher Herausforderer Erdogans bei einer künftigen Präsidentenwahl. Jetzt nimmt der Machtkampf eine neue Wendung. Vergangene Woche schlossen sich neun Oppositions-Bürgermeister Erdogans AKP an, darunter die Bürgermeisterin der westtürkischen Millionenstadt Aydin, Özlem Cercioglu. Erdogan hieß die Überläufer willkommen: „Unsere Familie wächst und wird stärker.“

130 000 neue Mitglieder habe die Partei in den vergangenen drei Monaten hinzugewonnen. Der Staatschef frohlockte: „Wir schaffen es immer wieder, bei unseren Freunden Vertrauen und bei unseren Gegnern Angst zu wecken.“ CHP-Chef Özgür Özel äußerte Zweifel an der Freiwilligkeit der Übertritte: Cercioglu sei vor die Wahl gestellt worden, entweder ins Gefängnis zu gehen oder der AKP beizutreten, sagte Özel. Oppositionsnahe Medien berichten, man habe der Bürgermeisterin seitens der AKP auch angeboten, ein drohendes Verfahren gegen die Firma ihres Ehemannes einzustellen. Cercioglu dementierte diese Darstellungen.

Jetzt geht es auch noch um „Präsidentenbeleidigung“

Auch Erdogan will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Der Oberstaatsanwalt von Ankara ermittelt deshalb jetzt gegen den Oppositionsführer wegen „Präsidentenbeleidigung“. Darauf stehen bis zu vier Jahre Haft. Erdogan verlangt außerdem von Özel als Schmerzensgeld eine Million Lira, umgerechnet 21 000 Euro. Die Meinungsumfragen sehen allerdings nicht gut aus für Erdogan. In einer Umfrage vom Juni kommt die AKP nur auf 29,4 Prozent. Die CHP liegt mit 34,9 Prozent klar vorn. Demoskopen zufolge verliert die Regierung besonders unter jungen Türkinnen und Türken an Rückhalt.