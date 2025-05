Ist die Bahn bei Fahrten von City zu City wirklich das beliebteste Verkehrsmittel? Dieses Ergebnis hat der Mobilfunkanbieter O2 vor kurzem präsentiert. Hier exklusive Daten zu Stuttgart – und eine Erklärung.

Andreas Geldner 07.05.2025 - 18:18 Uhr

Wird Deutschland trotz kriselnder DB vom Auto- zum Bahnland? So konnte man beim ersten Hinsehen die meist unhinterfragt verbreiteten Erkenntnisse aus einer aktuellen Auswertung von Mobilfunkdaten des Anbieters O2 interpretieren. Denn im Verkehr zwischen deutschen Großstädten ist die Bahn, wenn man den Daten glauben will, mit Abstand das beliebteste Verkehrsmittel. Exklusiv liegen unserer Zeitung nun zusätzliche Daten zu Stuttgart vor. Wie verlässlich sind die Resultate – und was kann man wirklich daraus lernen?