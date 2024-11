Die Bauarbeiten nerven manche Anwohner, grundsätzlich stehen sie laut Bezirksvorsteher aber hinter dem Projekt. Der Dreiviertelanschluss zur B 27 in der Tränke nimmt Gestalt an.

Christoph Kutzer 20.11.2024 - 15:49 Uhr

Wer derzeit die Sigmaringer Straße zwischen Degerloch und Möhringen nutzen will, wird feststellen, dass die Fahrspur in diese Richtung gesperrt ist. Der Verkehr wird über die Landhauskreuzung umgeleitet. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Auffahrtsrampe zur B27. Konkret stehen Entwässerungskanal- und Straßenbauarbeiten an, die bis Februar 2025 andauern sollen.