Neue Wanderstrecke Genussweg führt zu Schwaikheims schönsten Orten
Der neue „Genussweg Schwaikheim“ ist am Sonntag offiziell eröffnet worden. Welche Attraktionen warten entlang des knapp fünf Kilometer langen Wegs?
Der neue „Genussweg Schwaikheim“ ist am Sonntag offiziell eröffnet worden. Welche Attraktionen warten entlang des knapp fünf Kilometer langen Wegs?
Kleine, unscheinbare Schilder mit der Remstalschleife und der Buchstabenzahlenfolge „SH1“ weisen ab sofort den Weg zu großem Genuss. Am Sonntag wurde der neue „Genussweg Schwaikheim“ eröffnet.