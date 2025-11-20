Mit einem Genuss-Automaten will das für gehobene Gastlichkeit stehende Restaurant Lamm in Remshalden-Hebsack sein Publikum auch außerhalb der Küchenzeiten bedienen.
20.11.2025 - 13:42 Uhr
Automaten für Milch, Eier und Kartoffeln gibt es im Rems-Murr-Kreis fast an jeder Ecke, bei Hofläden und Putenzuchtbetrieben kann sich die Kundschaft auch außerhalb der Öffnungszeiten mit Suppengrün und Grillspießen bestücken. Längst haben auch Metzgereien den Außer-Haus-Verkauf in der Rund-um-die-Uhr-Version für sich entdeckt – und bieten Rindsroulade im Glas und Leberwurst in der Dose für Spätheimkehrer an.