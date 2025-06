Was hat Beilstein mit einem Königreich gemeinsam? Die Stadt gleich neben dem Landkreis Ludwigsburg hat eine eigene Weinprinzessin. Ein Rückblick auf die Krönung von Laura I.

Sandra Lesacher 30.06.2025 - 10:30 Uhr

Bei Krönungsfeierlichkeiten ist man ja auch nicht alle Tage dabei. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit König Charles III. in London vor den Augen der ganzen Welt gekrönt wurde. Etwas beschaulicher ging es da doch am Freitag in Beilstein zu. In einem der royalsten Orte der Region wurde Laura I. inthronisiert. Jetzt trägt die 18-Jährige eine dunkelrote Schärpe mit goldener Schrift sowie ein Krönchen – und repräsentiert Beilstein und seinen Wein.