Die Friedrich-Naumann-Stiftung bemisst das Volumen nordkoreanischer Waffenlieferungen an Russland auf mehrere Milliarden Dollar. Die Truppen-Entsendung dürfte Pjöngjang nun weitere Profite bringen.

Markus Brauer /dpa 28.10.2024 - 09:40 Uhr

Eine aktuelle Studie hat Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs auf bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar beziffert. Zudem könnten Nordkoreas Einnahmen durch eine mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine um weitere Hunderte Millionen US-Dollar zunehmen, heißt es in der neuen Publikation „Putins Partner“ von der Friedrich-Naumann-Stiftung.