Über Monate stand das Restaurant des Fasnetsvereins aus Leinfelden leer, nun hat eine neue Wirtin übernommen. Sie und ihr Team sind keine Unbekannten in der Stadt.

﻿Chérie hat sich bereits eingelebt. Mit einem großen Satz springt die bald fünfjährige Malteser-Hündin aus dem Auto und erkundet die Wiese auf eigene Faust. „Sie schaut nach, wer da war“, sagt ihr Frauchen Mary Gallo und lächelt breit. Chérie werde schon ihren Weg finden, erklärt sie. Das ist insofern erstaunlich, als Halterin und Hund noch gar nicht so lange hierher ins Gewerbegebiet, wo Unteraichen und Leinfelden ineinander übergehen, kommen. Hier an der Maybachstraße hat der Fasnetsverein Die Filderer seine Vereinsgaststätte, und Mary Gallo ist die neue Wirtin.

Am 27. September erst war die offizielle Eröffnung von „Mary’s SternLE Trattoria mit Gionni’s Pizza“. Der etwas sperrige Name hat mehrere Gründe. Zum einen betreibt Mary Gallo seit dem Sommer 2023 bereits ein Lokal in der Stadt, nämlich „Mary’s SternLE Sportsbar“ in Echterdingen. Im selben Gebäude hatte Gionni Tubita bis vor Kurzem auch über zehn Jahre seinen Pizza-Liefer- und Abholservice Gionni’s Pizza. „Wir teilten uns einen Flur“, sagt Mary Gallo, doch dann sei das Haus verkauft worden – inklusive Kündigung der Mietverhältnisse.

Mary und Gionni machen gemeinsame Sache

Nun machen Mary Gallo und Gionni Tubita eben gemeinsame Sache in „Mary’s SternLE Trattoria mit Gionni’s Pizza“. Dort hat das Gastroteam erst mal mit einer kleinen Speisekarte begonnen. „Bis wir mehr Manpower haben – ich muss langsam starten“, sagt die gelernte Industriekauffrau. In die Gastronomie sei sie vor einigen Jahren irgendwie reingerutscht. „Das war nicht geplant“, sagt sie lachend. Und nun führt sie gleich zwei Lokale, denn der neue Eigentümer des Gebäudes in Echterdingen habe sie ermutigt, mit der Sportsbar weiterzumachen. Die Herausforderung nimmt die Exil-Hamburgerin an. „Ich liebe es, eine Gastgeberin zu sein“, sagt sie. Als Tochter sizilianischer Eltern und Spross einer Großfamilie sei sie es gewohnt zu bewirten und das Haus voll zu haben.

Markus Schumann, der Präsident der Filderer, freut sich jedenfalls über die Neuverpachtung des ehemaligen „Carnevale“. „Wir sind happy, dass wir sie haben“, sagt er über Mary Gallo. Zuvor habe die Gaststätte ein Jahr lang leer gestanden. Von den vorherigen Wirtsleuten habe man sich getrennt. „Wir haben den Pachtvertrag nicht verlängert“, sagt Markus Schumann, er spricht von einer Trennung im gegenseitigen Einvernehmen. Die Vakanz habe der Verein für Renovierungsarbeiten genutzt. „Man muss nicht nur wollen, sondern auch geben als Verpächter“, sagt er. Dass es jetzt weitergehe in der Gaststätte, stimme ihn froh, „allein schon wegen des Vereinslebens. Das leidet, wenn man keine Anlaufstelle hat.“

Noch viele Pläne für die Vereinsgaststätte

„Mary’s SternLE Trattoria mit Gionni’s Pizza“ bietet einen Mix aus mediterranen und deutschen Speisen. Es gibt Bruschetta und Tsatsiki, Schnitzel und Souvlaki, Salate, Pizza und Pasta. Noch sei die Karte überschaubar, „aber wir können viel mehr“, sagt Mary Gallo. Und sie hat bereits viele Pläne. Im nächsten Sommer soll die Terrasse hinterm Haus bestuhlt werden, im Restaurant sollen zudem künftig auch Partys steigen, italienische oder orientalische Nächte. Die Voraussetzungen mit einem Fasnetsverein als Vermieter sind gut. „Die Filderer unterstützen uns in allem.“