In wenigen Wochen soll der lang ersehnte ICE L erstmals über die Schienen rollen. Er soll die Flotte verjüngen, aber auch mehr Komfort bieten. Was Reisende erwartet und wo die ersten Züge fahren.
17.10.2025 - 12:52 Uhr
Berlin - Die Deutsche Bahn hat ihren lang erwarteten neuen Fernverkehrszug ICE L vorgestellt. Er soll ab dem 14. Dezember schrittweise zum Einsatz kommen. "Wir wollen nicht nur befördern, wir wollen insbesondere begeistern", sagte Bahnchefin Evelyn Palla bei der Vorstellung im Berliner Ostbahnhof.