Neuenburg am Rhein

Eine Seniorin ist mit ihrem Auto unterwegs. Als der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens die Kontrolle verliert, hat das fatale Folgen. Was genau geschehen ist.

mbo/dpa/lsw 25.08.2024 - 11:32 Uhr

Eine 75 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Wagen in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) tödlich verletzt worden. Der 57 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.