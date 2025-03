Im Italienurlaub kam den Brüdern Batuhan und Serhan Kirpi die Idee zu einem Aperitif der etwas anderen Art – und sie kreierten den Roseano Aperitivo, bei dem Stuttgarter Roséwein auf italienische Bergamotte trifft.

Tanja Simoncev 29.03.2025 - 11:00 Uhr

Draußen sitzen, Sonne tanken, Leben genießen – ja, es ist endlich wieder: that time of the year. Und wenn man dann noch einen leckeren Drink in Händen hält, einen, der ein bisschen nach Urlaub schmeckt, dann braucht es eigentlich gar nicht viel mehr und die Stuttgarter:innen sind happy.