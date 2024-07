Die Architektur sucht nach Wegen, ökologischer zu bauen. Das bedeutet, schon beim Bauen und Umbauen umweltschonend zu planen, auch was die Materialwahl betrifft, mit Holz etwa, Stroh oder Lehm. Als Anreiz auch für Bauherren, sich für nachhaltiges Bauen zu entscheiden, hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg den „Innovationspreis Lehmbau“ ausgelobt.

Lehm ist der älteste Baustoff der Menschheit, schwer zwar, doch mit einer guten CO2-Bilanz – fast überall lokal vorhanden, er nimmt Feuchtigkeit schnell auf und gibt sie wieder ab, bewahrt im Sommer die Kühle und speichert im Winter Wärme, recycelbar ist er außerdem.

So gilt der alte Baustoff als zukunftsfähig, regional und klimafreundlich. Neben dem Holzbaupreis, der ebenfalls nachhaltiges Bauen auszeichnet, soll mit dem Innovationspreis „Lehmbau BW“ die Aufmerksamkeit „für die breite Palette nachhaltiger Baustoffe erzeugt und Best Practice Beispiele verbreitet werden“, heißt es in der Mitteilung zu der neu erschaffenen Auszeichnung.

Lehmbauten aus Baden-Württemberg

Beispielhafte Lehmbau-Projekte im Land sollen sichtbar gemacht werden. Gesucht werden Bauprojekte, die vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Mai diesen Jahres in Baden-Württemberg realisiert wurden und die beispielhaft für eine qualitativ hochwertige Verwendung von Lehm und Lehmbaustoffen sind.

Impulse für den Preis gegeben hat sicher auch das Lehmbauforum im vergangenen Jahr, bei dem auch der Vorarlberger Martin Rauch, der viel gelobte Architekt und Experte für Bauen mit Lehm, zugegen war sowie Architekt Martin Haas vom Stuttgarter Büro haascookzemmrich STUDIO 2050.

Haas’ Büro hat bereits für ein Lehmbaugebäude in Darmstadt viel Aufmerksamkeit erlangt. Wer jüngst beim „Tag der Architektur“ in Karlsruhe unterwegs war, konnte begutachten, wie die ortsansässigen Milla Architekten eine Werkstatt in experimenteller Stampflehmbauweise in ein Wohnhaus umgebaut haben.

Das Stuttgarter Büro Atelier Kaiser Shen und sein Bauherr achteten bei seinem preisgekrönten Wohnhaus nahe Heilbronn darauf, dass das Gebäude möglichst aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, die dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. Deshalb entschieden sich die Architekten dafür, Stroh aus der Region zum Dämmen von Boden, Decke, Dach und Wand einzusetzen. Die Strohballen sind mit Lehmplatten bedeckt, die mit Lehm verputzt sind.

Wie zeitgemäß das Entwerfen mit tradierten Baustoffen wie Lehm ausfallen kann, haben nicht zuletzt auch international renommierte Architektinnen wie Marina Tabassum gezeigt. Marina Tabassums Architektursprache ist modern, zitiert jedoch stets die lokale Bautradition, wofür sie bereits in der Entwurfsphase mit Studierenden und ansässigen Bewohnern engstens zusammenarbeitet.

Hierzulande ist die Architektin Anna Heringer eine Lehmbauverfechterin, sie hat für ihre Entwürfe zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Ebenso wie Tabassum ist sie mit dem renommierten Aga Khan Award ausgezeichnet worden für eine Schule in Bangladesch. Sie hat auch ein Gästehaus ein das Ayurveda-Zentrum im bayerischen Rosenheim geplant und dafür das Naturmaterial in verschiedenen Spielarten eingesetzt.

Die Architektin Anna Heringer. Foto: www.imago-images.de/Atilano Garcia via www.imago-images.de

Bewerbungen für den neuen Preis allerdings sind nur mit Bauten aus dem Land möglich, der Bewerbungsschluss ist schon bald – der 31. Juli 2024. Eine unabhängige Jury mit Fachleuten aus Bautechnik, Architektur und Handwerk soll aus allen Einreichungen die besten Projekte auswählen. Über die Anzahl der Auszeichnungen entscheidet die Jury. Insgesamt stehen 40 000 Euro an Preisgeld zur Verfügung.

Teilnehmen können private und öffentliche Bauherrschaften, Vertreterinnen und Vertreter von Initiativen, Planungsträger, Planerinnen und Planer, Ingenieurinnen und Ingenieure, Vertreter der Bauwirtschaft, des Bauhandwerks und des baugebundenen Designs, die an entsprechenden Bauprojekten beteiligt waren.

Info

Preisanforderungen

Eingereicht werden können Projekte aus den Bereichen Hoch- und Ingenieurbau, Grün- und Freiraumplanung, Innenarchitektur, Bauhandwerk und handwerkliches Design.

Bewerbung

sind bis 31. Juli 2024 ausschließlich per Email an Lehmbau@mlw.bwl.de möglich. Die Preisverleihung findet am 21. Oktober 2024 im Kloster Reute in Bad Waldsee statt. Weitere Informationen zum Verfahren und dem Preis ausschließlich schriftlich an: Lehmbau@mlw.bwl.de