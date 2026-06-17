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Neuer Ausrüster Drei Streifen für Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart

Neuer Ausrüster: Drei Streifen für Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart
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Teammanager Moritz Zeithammel (li.) und Aurel Irion, der Geschäftsführer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Adidas. Foto: red

Die Stuttgarter Volleyballerinnen spielen in der nächsten Saison in Adidas-Trikots. Das hat auch mit einem verlorenen Duell um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu tun.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Die Fußball-WM befindet sich noch in der Anfangsphase, ein Titel aber ist bereits vergeben – an Adidas. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist die Nummer eins: Er stattet 14 Teilnehmer aus, liegt damit knapp vor seinen größten Konkurrenten Nike (zwölf) und Puma (elf). In Trikots mit dem Drei-Streifen-Logo spielt neben den Teams aus Spanien, Argentinien, Belgien, Japan oder Mexiko auch die deutsche Mannschaft, allerdings letztmals. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wechselt im Januar 2027 zu Nike, erhält von dem US-Unternehmen künftig angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr und damit ungefähr doppelt so viel wie bisher von Adidas. Der Verlust hat die Firma aus Franken geschmerzt, ihr zugleich aber neuen Spielraum verschafft. Davon profitiert nun auch Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart.

 

Nach dem verlorenen Duell um die wertvollste deutsche Elf hat sich Adidas umorientiert. Seither wurden nicht nur die NBA-Stars Franz und Moritz Wagner unter Vertrag genommen, sondern beispielsweise auch Ausrüsterverträge mit dem Deutschen Basketball-Bund, dessen Männer-Nationalteam amtierender Welt- und Europameister ist, dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin sowie dem Deutschen Volleyball-Verband (Halle und Beach) abgeschlossen. Und auch mit Allianz MTV Stuttgart. „Adidas hat sein Engagement in Deutschland deutlich ausgebaut“, sagt Geschäftsführer Aurel Irion, „wir sind der erste Bundesliga-Verein im Volleyball, mit dem es eine Kooperation gibt. Für uns ist das eine tolle Geschichte – wir können mit einem großen Ausrüster ein neues Kapitel schreiben.“

Die Vorfreude von Aurel Irion ist groß

Seit 2019 wurde Allianz MTV Stuttgart von Hummel ausgestattet. Diese Partnerschaft wird nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben, weil in den Trikots des dänischen Unternehmens zahlreiche Titel gewonnen wurden, darunter 2024 das Triple. „Die erfolgreiche Zusammenarbeit hat beiden Seiten genutzt“, sagt Aurel Irion, „auch durch uns hat sich Hummel im Volleyball etabliert und eine Zeit lang beide Nationalmannschaften ausgestattet.“ Zugleich ist die Vorfreude auf den neuen Partner groß.

Der Eintrag von Aurel Irion, dem Geschäftsführer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, ins Adidas-Gästebuch. Foto: red

Der Adidas-Konzern, der 2025 einen Umsatz von 24,81 Milliarden Euro gemacht hat, spielt in einer ganz anderen Liga als Hummel (knapp 300 Millionen Euro). Auf die Strahlkraft der drei Streifen setzt nun auch Allianz MTV Stuttgart. „Wir hoffen, von der Größe und dem positiv besetzten Namen profitieren zu können“, erklärt Aurel Irion, „zumal die Firma Adidas sehr offensiv darüber redet, was sie tut. Der PR-Wert dieser Zusammenarbeit ist für uns sehr hoch.“

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Der Vertrag läuft bis 2031 und enthält laut Irion eine „ganzheitliche Ausrüstungsstrategie“. Das bedeutet, dass nicht nur die Erstliga-Frauen ausgestattet werden, sondern zum Beispiel auch die Nachwuchs-Volleyballerinnen des Bundesstützpunktes. Über die genauen Kondition spricht der Verein nicht, klar ist aber, dass das finanzielle Volumen sich bei Weitem nicht in der Größenordnung der Kooperation mit den Füchsen Berlin bewegt. Der Fünf-Jahres-Kontrakt mit Adidas soll dem Handball-Bundesligisten, der am Sonntag im Finale der Champions League gegen den FC Barcelona stand, rund 1,5 Millionen Euro einbringen. Was auch mit den Rahmenbedingungen zu tun hat. „Trikotverkäufe sind im Volleyball noch keine relevante Größe“, sagt Aurel Irion, „umso mehr sind wir mit der neuen Partnerschaft extrem zufrieden. Es ist herausragend und ein tolles Signal, dass sich ein so großer Ausrüster im Volleyball zeigt. Das ist für alle in unserer Sportart positiv.“

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