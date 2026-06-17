Neuer Ausrüster: Drei Streifen für Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart

Die Fußball-WM befindet sich noch in der Anfangsphase, ein Titel aber ist bereits vergeben – an Adidas. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ist die Nummer eins: Er stattet 14 Teilnehmer aus, liegt damit knapp vor seinen größten Konkurrenten Nike (zwölf) und Puma (elf). In Trikots mit dem Drei-Streifen-Logo spielt neben den Teams aus Spanien, Argentinien, Belgien, Japan oder Mexiko auch die deutsche Mannschaft, allerdings letztmals. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wechselt im Januar 2027 zu Nike, erhält von dem US-Unternehmen künftig angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr und damit ungefähr doppelt so viel wie bisher von Adidas. Der Verlust hat die Firma aus Franken geschmerzt, ihr zugleich aber neuen Spielraum verschafft. Davon profitiert nun auch Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart.