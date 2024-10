Neuer Bischof in Württemberg

Der neue Bischof für Rottenburg-Stuttgart ist ein alter Bekannter. Spannend ist die Frage, ob Klaus Krämer auch gestalten will.

Michael Trauthig 03.10.2024 - 11:25 Uhr

Dass der Vatikan früher die Neueinsetzung von Bischöfen zu kirchenpolitischen Machtdemonstrationen nutzte, ist gut in Erinnerung. Auch deshalb haben viele Katholiken den Bischofswechsel in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit nervöser Spannung verfolgt – und jetzt aufgeatmet. Der Neue an der Spitze der drittgrößten Diözese Deutschlands ist weder ein konservativer Hardliner noch ein revolutionärer Bilderstürmer. Klaus Krämer steht vielmehr für die Fortsetzung des Kurses moderater Liberalität seines fast ein Vierteljahrhundert amtierenden Vorgängers Gebhard Fürst.