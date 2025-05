Einen Namen für ihren neuen „Hausberg-Gipfel“ haben die Leonberger Bergfreunde bereits gefunden: Piz Leo. Dieser befindet sich auf etwa 430 Metern über dem Meeresspiegel am nördlichen Ende der Alten Autobahntrasse und ist seit kurzem um eine Attraktion reicher. An dem Boulderblock sollen nicht nur die aktiven Bergsportler des Deutschen Alpenvereins in den Genuss des Kletterns auf Absprunghöhe ganz ohne Seil kommen, sondern alle, die sich dafür interessieren, es gerne ausprobieren wollen oder schon Erfahrung mit der Sportart haben. Insgesamt 80 Quadratmeter Fläche sowie 420 Griffe stehen dafür zur Verfügung.

„Der Platz ist richtig gewählt, denn wenn man klettert, möchte man ja auch Aussicht haben“, sagte Leonbergs Baubürgermeister Klaus Brenner kürzlich bei der offiziellen Eröffnung dieser städtischen Freizeitanlage. Sie ist einer von zahlreichen Bausteinen des Konzeptes „Grünvernetzung Kernstadt Leonberg“, dem der Gemeinderat im März 2018 zugestimmt hatte und das nach und nach in die Tat umgesetzt werden soll. In Planung sind beispielsweise auch eine Pumptrack- und eine Skateranlage im südlichen Bereich der Alten Autobahntrasse. Ziel dieses Projekts ist es, den Bereich, wo früher der Verkehr durch die Stadt rollte, neu zu gestalten. Es soll eine innerörtliche Vernetzung schaffen und das Leobad mit der Heide, die auf Leonberger und Gerlinger Gemarkung liegt, verbinden, um damit auch mehr Lebensqualität zu gewinnen. „Grünzüge sind die Lebensadern unserer Städte und Gemeinden. Der Boulderblock ist ein Platz für Bewegung, Begegnung und Natur im Alltag, er steht exemplarisch für diesen Wandel und beweist, dass Infrastruktur der Vergangenheit ein wertvoller Freiraum für die Zukunft werden kann“, sagte Alexander Lahl, der Regionaldirektor des Verbandes Region Stuttgart, der es sich nicht nehmen ließ, nach Leonberg zu kommen. Denn immerhin bezuschusste die Region das insgesamt etwa 135 000 Euro teure Projekt mit 52 000 Euro. Das Geld stammt aus dem Kofinanzierungsprogramm „Landschaftspark Region Stuttgart“.

Eine Station beim Engelbergsteigen

Etwa 50 Interessierte aller Altersklassen waren bei der Eröffnung dabei. Jugendliche und Kinder nahmen das neue Bauwerk sofort in Beschlag. Manche hatten gleich ihre Kletterschuhe mitgebracht und testeten die bunten Griffe, die einige Tage zuvor zu Boulder-Routen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geschraubt wurden. Und erstmals wurde der Boulderblock am Wochenende beim traditionellen Engelbergsteigen integriert. Er war eine von vielen Stationen des etwa 4,8 Kilometer lange Stadt-Trekkings inklusive spannender Quizfragen rund um Leonberg und den Bergsport.

Einfach mal abhängen... Foto: Simon Granville

Organisiert hatte die bereits 13. Auflage dieses Outdoor-Ereignisses wieder einmal die Leonberger Bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins, die zur Sektion Stuttgart gehört. Und sie war auch die treibende Kraft dafür, dass das Projekt Boulderblock überhaupt in die Tat umgesetzt wurde. Vielmehr die 21-jährige Alina Sattler, die unter anderem als Jugendleiterin in der Kinderklettergruppe Leonberg sowie als Mitglied im Jugendvorstand des DAV Stuttgart aktiv ist. Mit ihrer vagen Idee im Jahr 2021 während Corona, als das soziale Leben radikal runtergefahren wurde und die Studentin „plötzlich viel Zeit hatte, mir solche Dinge zu überlegen“, kam der Stein ins Rollen. Die Leonbergerin war auf einen Aufruf der Stadt Leonberg aufmerksam geworden, man könne im Rahmen einer Bürgerbeteiligung Vorschlägen für die Gestaltung der Alten Autobahntrasse einreichen. Wie wäre es denn mit einem Boulderblock? Klettern in Leonberg an der frischen Luft? „Wir wurden schon oft angesprochen, ob es eine Möglichkeit in Leonberg gibt, das mussten wir bisher verneinen“, sagt die engagierte junge Frau. Mit Alex Metzler, dem Vorsitzenden der DAV-Bezirksgruppe Leonberg, fand sie schnell einen Verbündeten.

DAV Leonberg will Jugend begeistern

Jetzt galt es, ein Konzept zu erarbeiten, das sie der Stadt und auch dem Gemeinderat vorgelegen konnten. Sie nahmen Kontakt zu den zuständigen Ämtern der Stadt auf, prüften Varianten, die bereits andere Städte verwirklicht hatten. Sie sondierten den Markt nach Anbietern von Boulderblöcken, machten Kostenschätzungen und kontaktierten Spezialisten. Letztendlich benötigten sie auch langen Atem, den Gemeinderäten bei knapper städtischer Kasse das Projekt schmackhaft zu machen. Mehrheitlich gaben die Räte dann im April 2023 grünes Licht. Der Spatenstich folgte noch im November 2023, um auch von den Zuschüssen des Verbandes Region Stuttgart profitieren zu können. Startschuss für den Bau war im Sommer 2024. Jetzt will die Leonberger DAV-Bezirksgruppe eine Jugendgruppe gründen, um möglichst viele Nachwuchskletterer für diese Sportart zu begeistern.

Dem elfjährigen Simon lag am Eröffnungstag allerdings was ganz anderes am Herzen, als er ganz mutig Alexander Lahl, den Regionaldirektor des Verbandes Region Stuttgart, ansprach. „Wir brauchen dringend einen Pumptrack, wann wird der gebaut?“ Hier hatte Baubürgermeister Klaus Brenner, der das Gespräch schmunzelt mitverfolgte, eine Antwort für den radbegeisterten Jungen parat: „Die Planungen laufen, doch letztendlich muss der Gemeinderat die Entscheidung treffen, ob der Pumptrack gebaut wird.“ Thema wird er im nächsten Planungsausschuss an diesem Donnerstag sein.