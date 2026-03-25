An Selbstbewusstsein mangelt es Ole Book nicht. Das benötigt der neue Sportdirektor des BVB auch. Die Herausforderungen und Erwartungen sind groß.
25.03.2026 - 14:07 Uhr
Dortmund - Willkommen in der Champions League! Wie groß die Erwartungen bei seinem Herzensclub sind, wurde dem neuen Sportdirektor aus der saarländischen Provinz beim Start schnell deutlich gemacht. "Bei uns ist ordentlich Leben in der Bude. Das gehört ja auch zur Kern-DNA beim BVB", sagte Clubchef Carsten Cramer, der Borussia Dortmund entschlossen wieder auf Titelreife trimmen möchte, und kündigte Ole Book mit großen Worten an.