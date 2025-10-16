Neuer BWTrend Wie viel nutzt Özdemir seine Popularität?
Mit der Linken drängt eine Partei zusätzlich in den Landtag. Doch bei der Regierungsbildung wird sie kaum eine Rolle spielen. Das gilt auch für die AfD.
Mit der Linken drängt eine Partei zusätzlich in den Landtag. Doch bei der Regierungsbildung wird sie kaum eine Rolle spielen. Das gilt auch für die AfD.
Mit Winfried Kretschmann stellen die Grünen den beliebtesten Politiker im Land. Nur wird ihnen das bei der Landtagswahl im März 2026 wenig helfen, der Ministerpräsident tritt nicht mehr an. Auch sind die Grünen in der Wählergunst hinter CDU und AfD auf Rang drei abgerutscht.