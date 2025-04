Was die Niere mit dem Blutdruck zu tun hat

Neuer Chefarzt am RBK

Jörg Latus ist am Robert-Bosch-Krankenhaus der neue Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie. Nierenleiden blieben häufig zu lang unerkannt, sagt der Fachmann – er setzt auf Aufklärung.

Bettina Hartmann 01.04.2025 - 18:32 Uhr

„Kennen Sie Ihre Blutdruck-Werte?“ – mit dieser Frage konfrontiert Jörg Latus gern sein Gegenüber. Bei den meisten Menschen, vor allem bei jüngeren, ernte er Achselzucken und Erstaunen, so der neue Chefarzt für Innere Medizin und Nephrologie, also Nierenkunde, am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart weiter. Dabei sei es bei zahlreichen Krankheiten und vor allem für die Vorsorge wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Unter anderem sei nur ganz wenigen bekannt, dass sich Nieren und Blutdruck gegenseitig beeinflussen: „Bluthochdruck kann zu Nierenschäden führen, und eine chronische Nierenerkrankung wiederum zu Bluthochdruck“, erklärt der 42-Jährige.