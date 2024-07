The Store liefert stylische Streetwear, Accessoires und mehr

Neu im Gerber: Ein Concept-Store im pinken Look ist die neue Adresse für alle, die Streetwear, Gadgets und Schuhe shoppen wollen. Wir haben The Store besucht.

Carina Kriebernig 23.07.2024 - 11:55 Uhr

Im Gerber hat sich wieder mal was getan: Anfang Juli hat im Erdgeschoss an der Tübinger Straße The Store eröffnet. „Wir haben vier Monate lang ein Pop-up“, erzählt der Shopbetreiber Sascha Lucas von Trade Art Distribution. Der Stuttgarter Vertrieb versammelt unter seinem Dach etliche Marken, die man nun auch im Gerber shoppen kann: Sonnenbrillen von Les Specs, coole Streetwear und Schuhe aus Barcelona von Koatiko, Rucksäcke von Ucon Acrobatics und etliche Labels mehr.