Die Zukunft von Gareth Soutgate als Nationaltrainer Englands ist ungewiss. Gary Lineker bringt nun Jürgen Klopp ins Spiel.

red/SID 15.07.2024 - 11:32 Uhr

Der frühere englische Nationalspieler Gary Lineker sieht in Jürgen Klopp einen idealen Nachfolger von Nationaltrainer Gareth Southgate. „Würdet ihr nicht alles für Jürgen Klopp geben?“, fragte der BBC-Experte in einer Gesprächsrunde nach Englands EM-Finalniederlage in Berlin gegen Spanien (1:2).