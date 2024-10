Die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuer englischer Fußball-Nationaltrainer ist perfekt. Der englische Verband FA bestätigte, dass der 51-jährige Deutsche die Three Lions ab Januar übernimmt und zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen soll. Ob der Vertrag auch bis zur EM 2028, bei der England Mitgastgeber ist, läuft oder entsprechende Klauseln beinhaltet, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Der Vertrag sei bereits am 8. Oktober unterschrieben worden. Tuchel, der auch bei der englischen Nationalmannschaft seinen langjährigen Assistenten Anthony Barry zur Seite gestellt bekommt, soll Englands bald 60 Jahre andauernde Sehnsucht nach dem ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 stillen.

Die überraschende Verpflichtung wurde natürlich auch im Netz fleißig kommentiert. Wir haben uns auf X (ehemals Twitter) umgeschaut.

Auf der Insel sind die Fußball-Fans derweil gespalten – besonders die Presse. Während viele die Entscheidung begrüßen, gibt es auch zahlreiche Stimmen, die Tuchel kritisch gegenüberstehen.

„Es gibt derzeit keinen englischen Cheftrainer, der einen besseren Job machen würde als er“, so eine Stimme auf X.

„Menschen sagen, der englische Nationaltrainer muss Engländer sein. Das ist doch ein Witz. Noch nie hat ein englischer Trainer die Premier League gewonnen. Tuchel ist ein Seriensieger“, schreibt ein weiterer Fan der englischen Nationalmannschaft.

Natürlich darf bei einer Tuchel-Meldung dieser längst legendäre Videoausschnitt aus seiner Zeit beim FSV Mainz 05 nicht fehlen.

Die englische Zeitung „Daily Mail“ titelte „A dark day for England – ein dunkler Tag für England“ – nicht jeder ist dieser Meinung. „Das ist verrückt, egal, was man von Tuchel hält. Ich kann mich an einige dunkle Tage im englischen Fußball erinnern, aber die Ernennung eines Champions-League-Siegertrainers gehört definitiv nicht dazu“, schreibt Will Brazier auf X.

Die englischen Fans fielen in der Vergangenheit immer wieder – auch zuletzt bei der EM in Deutschland – negativ auf, weil sie den Schlachtruf „Ten German Bombers“ sangen. Der Text bezieht sich auf deutsche Flieger im zweiten Weltkrieg, die von der RAF (Royal Air Force) abgeschossen wurden. Das Lied wurde unter anderem von der UEFA als diskriminierend eingestuft. Was Thomas Tuchel wohl denkt, wenn er dies künftig im Stadion hört? Dieser User stellt es sich folgendermaßen vor.

Und so beurteilt die englische und internationale Presse die überraschende Verpflichtung:

England:

The Guardian: „Die Spieler werden seine Trainingseinheiten als unterhaltsam und innovativ empfinden. Tuchel ist ein Trainer, der den Geruch des Rasens liebt. Er ist anspruchsvoll und intensiv im Training, aber er hat sich mit dem Team bei Chelsea verbunden.“

BBC: „Tuchel – ein Opfer des Prinzips oder der beste Mann für den Job in England? Die Entscheidung des Fußballverbands wird von vielen als Verrat am viel beschworenen Weg vom Hauptquartier der Nationalmannschaft im St.-Georgs-Park an die Spitze und als Beleidigung für einheimische Trainertalente angesehen. Tuchels Ankunft ist eine radikale und signifikante Abweichung vom Weg, den der englische Fußballverband mit seiner so genannten DNA vor zehn Jahren unter Dan Ashworth eingeschlagen hat, um eine Philosophie zu etablieren, die sich durch alle englischen Mannschaften zieht.“

The Sun: „Der feurige Tuchel ist ein Kurzzeittrainer – aber er ist die beste Wahl.“

The Independent: „Englands Ernennung von Thomas Tuchel zeugt von ebenso viel Verzweiflung wie Inspiration. Der Deutsche bedeutet eine Abkehr von der jahrelangen Planung der FA (…), doch seine Ernennung unterstreicht auch den ultimativen Wunsch der Three Lions auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026.“

Daily Mail: „England muss bis zum letzten Mann im Trikot englisch sein. Wir brauchen keinen Thomas Tuchel, sondern einen Patrioten, für den das Land an erster, zweiter und dritter Stelle steht. (...) Der Trainer sollte jemand sein, der in der Fußballkultur dieses Landes geboren und aufgewachsen ist, jemand, der mit den besten und schlechtesten Eigenschaften unseres Landes vertraut ist.“

Mirror: „Das bedeutet, dass die Nationalmannschaft von einem Trainer des größten Rivalen Englands geleitet wird, da zum ersten Mal ein Deutscher das Kommando übernimmt.“

The Times: „Als ‚Out-of-the-box’-Denker mit einer erfolgreichen Vergangenheit und dem Ruf, junge Talente zu fördern, bringt der Deutsche alle Voraussetzungen mit, um den Weg zur Weltmeisterschaft 2026 zu ebnen.“

SPANIEN

Marca: „Bislang war er ohne Team und gehörte zu den ‚Bonbons’ des Marktes. Damit ist jetzt Schluss, denn er wird die Geschicke eines der wichtigsten Länder der Welt leiten und hat bereits ein Datum im Visier: die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.“

As: „Tuchel überholt Guardiola in England.“

Mundo Deportivo: „Der Deutsche hat die Aufgabe vor sich, eine der besten Fußballgenerationen zu führen, die der englische Fußball in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, um ein großes Nationalmannschaftsturnier zu gewinnen – ein Ziel, das England seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 vor 58 Jahren verwehrt geblieben ist.“

Sport: „Eine Bombe! Thomas Tuchel wird Englands nächster Trainer und beendet damit die Gerüchte, die Pep Guardiola als Erben von Southgate und Lee Carsley auf die Bank der Three Lions setzten. Die Briten wollen ein neues Gewinnerprojekt starten, mit einer der besten Mannschaften der Welt.“

SCHWEIZ

Blick: „Trainer-Hammer auf der Insel: Tuchel übernimmt die Nationalmannschaft von England.“

FRANKREICH