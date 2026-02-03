Wer braucht noch Fachleute in Zeiten von KI? In Park Chan-wooks grandios abgründiger Sozialsatire „No Other Choice“ versucht ein Aussortierter seine Karriere zu retten.
03.02.2026 - 14:38 Uhr
Analog ist out und alles, was damit zu tun hat. Ein Steckenpferd für Dinosaurier, die jetzt hoffentlich bald alle der Blitz trifft. Ein Hurra auf die KI! So ungefähr schätzen die neuen Herren aus Amerika in der Chefetage von Man-soos Arbeitgeber, einer südkoreanischen Papierfirma, den Wert sowohl des Produkts als auch den des in Jahrhunderten verfeinerten Herstellungsprozesses ein.