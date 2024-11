Die zehnfache Menge Pistaziencreme verkauft ein Großhändler aus Baden-Württemberg derzeit. Sechs Tonnen pro Woche gehen an die Kunden. Der Grund dafür ist ein neuer Food-Trend aus Dubai.

Von Aleksandra Bakmaz, dpa 17.11.2024 - 04:30 Uhr

Straubenhardt - Keine Süßigkeit liegt gerade so sehr im Trend wie die Dubai-Schokolade. Die mit Pistaziencreme und knusprigen Teigfäden gefüllte Nascherei ist gerade nicht nur im Einzelhandel heiß begehrt. Auch der Großhandel hat mit der hohen Nachfrage zu kämpfen. Pistaziencreme sei gerade so gefragt wie nie, sagte Pascal Walch, Geschäftsführer des Dessert-Großhändlers JM Posner. Sechs Tonnen seiner in Spanien hergestellten Creme verkaufe er gerade pro Woche.