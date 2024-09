Der neue GDL-Chef Mario Reiß hat die Lage bei der Deutschen Bahn heftig kritisiert. Er persönlich spüre zwar noch Eisenbahnerstolz – auch wenn es seit Jahren „nicht mehr stolz macht, was da draußen auf den Schienen passiert“.

reb/AFP 06.09.2024 - 12:35 Uhr

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen neuen Chef: Mario Reiß übte jüngst heftige Kritik an den Zuständen der Deutschen Bahn (DB). Er persönlich spüre zwar noch Eisenbahnerstolz - auch wenn es seit Jahren „nicht mehr stolz macht, was da draußen auf den Schienen passiert“, sagte er am Freitag im Deutschlandfunk. „Man muss sich ja inzwischen fremdschämen.“