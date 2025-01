Mario Reiß will keine Kopie von Claus Weselsky sein

Der neue Vorsitzende der sonst so streikbereiten Gewerkschaft Deutscher Lokführer, Mario Reiß, verändert gegenüber der Deutschen Bahn die Tonart. Das DB-Management fordert er zur Abkehr vom Kampfmodus auf. Generell zeigt er weniger Lust am Austeilen als der Vorgänger Claus Weselsky.

Matthias Schiermeyer 16.01.2025 - 06:00 Uhr

Vor einem Jahr noch hat die Lokführergewerkschaft GDL die Republik mit langen Streiks in Atem gehalten. Dass die Reisenden längst zum mehr oder weniger geregelten Bahnalltag zurückgekehrt sind, hat zwei Gründe: Es herrscht Friedenspflicht an der Tariffront – und Claus Weselsky ist seit September im Ruhestand. Doch wie lange hält diese Ruhe an?