Auch in Deutschland erlebt die Diddl-Maus ein Comeback. Wir haben eine Stuttgarter Sammlerin besucht und gefragt, woher der Reiz an der zuckersüßen Niedlichkeit kommt.

„Tauschst du den blauen Pimboli gegen den pinken Galuppi?“ – so oder ähnlich klangen die Gespräche, die viele Millennials zu ihrer Grundschulzeit auf Stuttgarter Schulhöfen führten. Das Tauschen von Diddl-Blockblättern, Briefpapier, Postkarten und Co. war damals ein riesiger Trend – und wer dazugehören wollte, machte mit. So war es auch bei Jasmin Einhauser, die auf dem Schulhof ihre Sammelleidenschaft entdeckte.

Mit den Jahren geriet das Hobby in Vergessenheit. Doch als die junge Erzieherin vor vier Jahren von München nach Stuttgart zog, stieß sie beim Auspacken auf ihre alten Ordner – und entdeckte damit ihre Liebe zu Diddl-Produkten neu.

Diddl-Maus: Revival einer Kultfigur

„Die Welt von Diddl ist bunt, fröhlich und voller Energie. Sie hilft mir, dem Alltagsgrau zu entfliehen“, erklärt die Kindheitspädagogin, die gemeinsam mit einer Kollegin das Stadtteilhaus Mitte leitet. Besonders begeistert ist sie vom Zusammenhalt innerhalb der Diddl-Community: „Über Kleinanzeigen habe ich erste Kontakte zu anderen Sammlern geknüpft. Sie haben mich in WhatsApp- und Facebook-Gruppen eingeladen – und darüber habe ich richtig gute Freunde gefunden, die meine Leidenschaft teilen.“

Foto: Jasmin Einhauser

Diddl-Tauschevent begeistert auch Fans außerhalb von Stuttgart

Inzwischen ist Einhauser deutschlandweit mit anderen Fans vernetzt. Vor einem halben Jahr kam ihr die Idee, ihre beiden Leidenschaften – Pädagogik und Sammeln – miteinander zu verbinden. Sie organisiert nun ein Diddl-Tauschevent, das am 1. November im Stadtteilhaus Mitte stattfinden wird. Die große Resonanz hat sie überwältigt: Zahlreiche Fans haben sich bereits angekündigt, „eine Person wird sogar aus der Schweiz anreisen“, erzählt sie begeistert. Sollte das Treffen ein Erfolg werden, kann sich Einhauser gut vorstellen, in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art zu organisieren.

„Jeder ist willkommen“: Diddl-Tauschevent setzt auf Gemeinschaft

Dabei steht für sie vor allem der persönliche Austausch im Vordergrund. „Das Treffen soll ein Tauschevent sein, kein Verkaufsevent“, betont Einhauser. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind jedoch willkommen. Diese kommen dem Stadtteilhaus Mitte zugute, das die Räumlichkeiten für das Treffen zur Verfügung stellt. „Denn sowohl Diddl als auch das Stadtteilhaus Mitte folgen derselben Philosophie: Jeder ist willkommen!“

Einhauser selbst geht es beim Tauschen weniger ums Geldverdienen, sondern um die Freude am Austausch. Trotzdem hält sie auf Flohmärkten und in Onlineforen gezielt nach Stücken Ausschau, die andere Sammlerinnen und Sammler in ihren Gruppen suchen. „Man freut sich einfach, die Sachen an Menschen weiterzugeben, die wirklich Freude daran haben“, erklärt sie.

Diddl-Hörspiele begeistern Eltern mit pädagogischem Mehrwert

Auch fachlich ist die junge Pädagogin von der Diddl-Welt begeistert, die sie erst kürzlich durch die Hörspiele neu für sich entdeckt hat. „Die Geschichten behandeln lebensnahe Themen wie Freundschaft, Liebe und den Umgang mit negativen Gefühlen – kindgerecht und zugleich pädagogisch wertvoll. Genau diese Werte möchten viele Fans heute an ihre eigenen Kinder weitergeben.“

Und auch wirtschaftlich kommt das Diddl-Comeback zum idealen Zeitpunkt: Die damalige Zielgruppe ist inzwischen selbst Eltern – und so knüpft der neue Hype generationsübergreifend an alte Erinnerungen an.

Alle Infos zum Stadtteilhaus Mitte finden Sie hier.