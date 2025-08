Wer Appetit auf einen Döner verspürt, hat in Kornwestheim die Qual der Wahl. Allein in der Bahnhofstraße gibt es drei Restaurants, die dieses Gericht anbieten. Im direkten Umfeld des Bahnhofs haben sich drei weitere Dönerläden etabliert. Und seit Kurzem ist die Konkurrenz noch größer: „Zezy’s Gemüsekebap“ will mit seiner besonderen Kreation aus der Masse herausstechen. Der Plan geht bislang auf.

Noch etwas müde, aber stolz steht Inhaber Emrullah Yazici vor dem modernisierten Imbisswagen an der westlichen Seite des Bahnhofs. Hauptberuflich arbeitet der Kornwestheimer für einen Automobilhersteller. Nach seiner Schicht hat sich der 33-Jährige nur wenige Stunden Schlaf gegönnt, bevor er wieder zum Imbiss gefahren ist.

Mehr kulinarische Abwechslung für die Stadt

Zwar hat der Inhaber eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter eingestellt, die die Kunden bedienen. „Ich möchte aber, dass man mich hier antrifft“, sagt Yazici. Die familiäre Atmosphäre sei ihm wichtig. Tatsächlich laufen und fahren immer wieder Kumpels und Bekannte vorbei, winken und rufen herüber, während der Inhaber mit seinen Mitarbeitern spricht, Tische abwischt und Müll einsammelt.

Im Kreis seiner engsten Freunde ist auch die Idee für den Gemüsekebap entstanden. „Wir haben in einem Café hier in der Nähe gesessen und überlegt, dass es noch mehr Möglichkeiten in der Stadt geben müsste, etwas zu essen“, sagt Yazici. Der alleinlebende Single ist oft in Kornwestheim unterwegs und isst meist auswärts. „Ich habe selten Lust, nur für mich zu kochen“, gesteht er. So kam der Gedanke, selbst für etwas mehr kulinarische Abwechslung in der Stadt zu sorgen.

Kartoffeln, Zucchini und Aubergine: Der Döner besteht nicht nur aus Salat, sondern auch aus Gemüse. Foto: Simon Granville

Doch dann ausgerechnet ein weiterer Dönerladen? Cengizhan Hackali, einer seiner Freunde, der sich jetzt ums Marketing kümmert, war skeptisch. Aber Emrullah Yazici ließ sich nicht beirren. Ihn schreckten die zahlreichen Mitbewerber nicht. „Natürlich gibt es immer Konkurrenz“, meint er. Außerdem wollte er schließlich nicht irgendeinen Döner verkaufen, sondern den Gemüsekebap nach Berliner Vorbild in die Region bringen. „Dort gibt es das schon lange“, sagt der 33-Jährige. In Kornwestheim sah er jedoch noch eine Marktlücke.

Eine Spezialsoße und besonderes Fladenbrot

Um dem Gericht aus der Hauptstadt nachzueifern, ist der Inhaber noch einmal nach Berlin gereist, hat viel verkostet, sich einiges abgeschaut, und mit Testessern an den Zutaten gefeilt. Anders als ein gewöhnlicher Döner beinhaltet sein Gemüsekebap zusätzlich Zucchini, Aubergine und Kartoffel. Dazu werden vier Soßen angeboten, drei davon sind hausgemacht. Besonders stolz sind Yazici und sein Team auf die Spezialsoße, die ein Gewürz enthält, deren Rezeptur er aber nicht verraten will. „Das Fladenbrot macht auch das Besondere aus“, zählt Hackali auf. Es ist fluffig, aber kompakt und nicht rund, sondern länglich. Ein Produzent aus der Region habe an der Zusammensetzung so lange nachgebessert, bis es seinen Ansprüchen genügt hat, ergänzt der Inhaber.

Mit dem Wort Gemüsekebap verbinden viele ein vegetarisches Gericht. Neben der Veggie-Variante des Döners ist vor allem aber der Kebap mit Hähnchenfleisch derzeit sehr beliebt. Fast jeden Tag ist das Fleisch am späten Nachmittag bereits ausverkauft. „Wir müssen momentan Kunden leider wegschicken“, sagt Hackali. Um demnächst der Nachfrage gerecht zu werden, hat das Team nun größere Mengen geordert.

Ob mit Fleisch oder ohne: Den Gemüsekebap gibt es bereits ab je 7,50 Euro. Gegen Aufpreis ist er alternativ auch als Yufka oder Bowl erhältlich. Außerdem hat der Imbiss Falafel, Halloumi und Snacks wie Nuggets, Pommes und Mozzarella-Sticks im Angebot.

Der Start in die Gastronomie war für den Inhaber nicht einfach. Zwar war er sich mit dem Vorbesitzer des Imbisses schnell über den Ankauf des Wagens einig. Auch mit der Stadt, die die Fläche verpachtet, habe es keine Probleme gegeben. Aber den bürokratischen und organisatorischen Aufwand, die Suche nach Mitarbeitern und die Ausmaße der Renovierung hatte der 33-Jährige unterschätzt. „Ohne die Hilfe von Freunden und meiner Familie hätte ich das nie hingekriegt“, betont der Kornwestheimer. Er sieht sich selbst daher weniger als Chef und vielmehr als ein Teil des Teams.

Vom großen Andrang überrascht

Vor etwa zwei Wochen hat das Team Zezy’s Gemüsekebap eröffnet. Trotz des seither mäßigen Wetters laufe das Geschäft sehr gut. Von dem Andrang sei er überrascht worden, gibt Emrullah Yazici offen zu. Er ist dankbar, dass er in den ersten Wochen nur positive Rückmeldungen und Bewertungen erhalten hat.

Die räumlichen Kapazitäten im Imbisswagen sind begrenzt. Deshalb ist es dort nicht möglich, größere Mengen an Zutaten zu lagern. Dennoch denkt der 33-Jährige bisher nicht an Expansion. „Mir gefällt das Streetfood-Konzept“, sagt er. Diesem wolle er vorerst treu bleiben.

An sechs Tagen in der Woche

Standort

Zezy’s Gemüsekebap ist in der Bahnhofstraße 89, an der Ecke Stammheimer Straße/Salamanderstraße, zu finden.

Öffnungszeiten

Der Imbiss hat dienstags bis sonntags von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.