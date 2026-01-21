Bei Kebab Republic, das neu ins Leo-Center gezogen ist, gibt es neben dem Hackfleischspieß auch einen mit Steak-Fleisch. Was steckt hinter dem Konzept?
21.01.2026 - 19:02 Uhr
Leo-Center-Chef Serge Micarelli ist schon selbst ein überzeugter Kunde: „Ich bin eigentlich kein großer Döner-Fan“, gesteht er am Mittwoch. „Aber einmal im Jahr habe ich Lust drauf.“ Tritt dieses rare Ereignis ein, muss Micarelli künftig nicht einmal mehr den Ort seiner Arbeit verlassen. Denn im Leo-Center, im Erdgeschoss gegenüber der ehemaligen Karstadt-Fläche, gibt es jetzt einen neuen Dönerladen. Kebab Republic heißt der Imbiss, und er lockt vor allem mit dem Food-Trend Steak-Döner. Probiert hat das der Center-Chef schon, sein Fazit: „Hervorragend.“