Neuer Imbiss in Sindelfingen Besonderer Döner, Vegetarisches und mehr am Marktplatz 11
Wo „Kochlöffel“ war, ist nun „Boso’s“: Sindelfinger Familie hat Imbiss am Marktplatz übernommen und wartet auf mit besonderen Beilagen.
Wo „Kochlöffel“ war, ist nun „Boso’s“: Sindelfinger Familie hat Imbiss am Marktplatz übernommen und wartet auf mit besonderen Beilagen.
Alles neu am Marktplatz 11. Dort, wo über Jahrzehnte hin die Fastfood-Kette „Kochlöffel“ ihre Kundschaft mit schneller Speise versorgte, glänzen die Kacheln wieder, funkelt die Theke, an den Bratspießen dreht sich das Fleisch und auf den Glastüren leuchtet ein neuer Name: „Boso’s Imbiss“.