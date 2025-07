Der Korea-Hype kennt kein Ende. In Stuttgart-Mitte hat ein neuer Imbiss eröffnet. Das Besondere: Es gibt nicht nur Bibimbap und Kimbap, sondern auch koreanische Pizza.

Nach K-Pop und K-Beauty hat sich seit geraumer Zeit auch K-Food in Europa etabliert. Aus gutem Grund: Die koreanische Küche gilt als gesund und kreativ. Im Mittelpunkt stehen dabei meist köstlich gewürzte Gemüsevariationen. Und was auf keinen Fall fehlen darf? Eingelegter und fermentierter Kohl oder Rettich – besser bekannt als Kimchi – ist fester Bestandteil jeder koreanischen Mahlzeit. Die bei der Fermentation entstehenden Milchsäurebakterien fördern die Verdauung und machen Kimchi nicht nur geschmacklich, sondern auch gesundheitlich wertvoll.

Das harmoniert perfekt mit der übrigen koreanischen Küche, die durch wenig Fett, viel Gemüse und eine angenehme Schärfe als besonders ausgewogen gilt. Zudem erfüllt Kimchi eine wichtige kulinarische Funktion: Als Palate Cleanser sorgt er dafür, dass die Geschmacksknospen zwischen den Gängen wieder neutralisiert werden.

Ob mit den beliebten BBQ-Grills, kleinen Snacks oder angesagten Kimchi-Kreationen – die abwechslungsreiche koreanische Küche hat sich längst in der deutschen Gastronomieszene etabliert. Besonders in Metropolen ist sie inzwischen ein fester Bestandteil des kulinarischen Stadtbilds. Auch in Stuttgart breiten sich immer mehr K-Gastros aus.

Gimbap und Bibimbap. Foto: Kriebernig

Ganz neu ist das Relish in der Calwer Straße, das am 11. Juli seine Eröffnung feierte. Der kleine Imbiss ist in die ehemaligen Räumlichkeiten von Jones Donuts gezogen, der wiederum einen Bagelladen im Westen eröffnet hat.

Korean-Streetfood mit kreativen Kreationen

Kenner und Liebhaberinnen der koreanischen Küche werden Gerichte wie Gimbap (gefüllte Reisrollen à la Sushi), Bibimbap (eine bunte Schale aus Reis, Gemüse und Toppings) oder Teokbokki (Reiskuchen in würziger Chilisauce) sicherlich wiedererkennen. Relish erweitert das Angebot um Rabokki, eine herzhafte Kombination aus Teokbokki und Nudeln, die wahlweise mit Jjajangmyeon (Nudeln in schwarzer Bohnenpaste) oder den feurig-scharfen Instant-Ramen der Marke Buldak serviert wird. Und auch Vegetarierinnen und Vegetarier werden hier fündig.

Ein echter Hingucker auf der Speisekarte ist zudem ein Gericht, das in dieser Form bislang gar nicht in Stuttgart zu finden war und das Fusionsküche mit bekanntem Geschmack verbindet: koreanische Pizza. Das mag wunderlich anmuten, ergibt aber Sinn, denn ein weiterer Erfolgsfaktor der koreanischen Küche ist ihr offener und kreativer Umgang mit internationalen Einflüssen. Kaum eine andere asiatische Kochtradition integriert westliche Zutaten und Zubereitungsmethoden so selbstverständlich.

Bei Relish gibt es die Pizza zum Beispiel in Varianten wie Kimchi-Pizza, Beef-Pizza oder der ausgefallenen Buldak-Noodle-Pizza. Die Pizzen kommen in einem Pappkarton und sind etwa 25 Zentimeter lang. Ergänzt wird das Fusion-Angebot durch weitere überraschende Kreationen wie Kartoffel- oder Ananas-Pizza.

Relish, Calwer Str. 31, Stuttgart-Mitte, Mo.-Sa. 11.30-20.30, So.+Feiertag 12.30-20.30 Uhr