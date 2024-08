Christof Küster, langjähriger Leiter des Studio-Theaters, freut sich auf seine neue Aufgabe: Was plant er als neuer Intendant des traditionsreichen Theaters der Altstadt in der Rotebühlstraße?

Kathrin Horster 04.08.2024 - 16:11 Uhr

Ein Tapetenwechsel kann gut tun. Seit 2008 hat Christof Küster das für seinen ausgefallenen Spielplan bekannte Studio-Theater in einem verwunschen begrünten Hinterhof in Stuttgart-Mitte geführt. Eine künstlerisch fordernde, aus ökonomischer Sicht nicht immer leichte Zeit. Nun zieht der 54-Jährige weiter ans größere, finanziell weitaus besser ausgestattete Theater der Altstadt am Stuttgarter Feuersee. Das Umziehen ist der gebürtige Wuppertaler allerdings gewohnt. „Ich hatte viele Stationen in meiner Laufbahn; unter anderem in Frankfurt, eine für mich sehr wichtige Zeit“, erzählt Küster beim Vor-Ort-Termin im Foyer seiner neuen Wirkungsstätte.