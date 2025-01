Mit viel weniger Geld entwickelt – und ähnlich gut? Ein KI-Chatbot der chinesischen Firma Deepseek erschüttert die Technologieriesen in den USA. Es könnte eine Blaupause für weitere KI-Konkurrenz aus China sein, meint Hannes Breustedt.

Hannes Breustedt 28.01.2025 - 17:04 Uhr

Wenn ein Unternehmen an einem einzigen Handelstag mehr an Börsenwert einbüßt, als Schwergewichte wie der Streaming-Marktführer Netflix oder der US-Ölriese ExxonMobil jeweils insgesamt aufweisen, muss etwas Schwerwiegendes passiert sein. Genau das war am Montag beim Chiphersteller Nvidia der Fall – um enorme 589 Milliarden Dollar rauschte die Marktkapitalisierung nach unten. Kein größerer Finanzmarkt-Crash war für den historischen Kursabsturz verantwortlich, sondern ein einziges Konkurrenzunternehmen: Das Start-up Deepseek aus China. Dahinter steckt jedoch eine größere Story, die den ganzen US-Techsektor betrifft.