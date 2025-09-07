 
Neuer Kino-Film aus den USA Good Fortune: Zwischen Gig-Economy und Goldkreditkarte

Gabriel, gespielt von Keanu Reeves sorgt in Good Fortune für Troubel. Foto: Eddy Chen/Lionsgate

Ein Engel, ein gestresster Gig-Worker und ein arroganter Tech-Millionär: In Good Fortune tauscht Keanu Reeves zwei Leben – und stürzt dabei alles ins Chaos.

In der sozialkritischen Komödie Good Fortune wird das Leben zweier Männer auf den Kopf gestellt – nicht etwa durch Zufall, sondern durch göttliches Eingreifen mit menschlichen Schwächen. Gabriel, gespielt von Hollywood-Star Keanu Reeves ein gutmütiger, aber unbeholfener Engel, mischt sich ein – und löst eine chaotische Kettenreaktion aus, die Arj (Aziz Ansari), einen abgekämpften Gig-Worker, und Jeff (Seth Rogen), einen selbstzufriedenen Tech-Millionär, in völlig neue Rollen zwingt.

 

Ein Engel greift ein – und wirbelt zwei Leben durcheinander

Als Gabriel (Keanu Reeves) eines Tages über Arjs Schulter blickt, erkennt er dessen tiefe Verzweiflung. Der junge Mann verliert seine Wohnung, wird schlecht bezahlt und steht kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ein letzter Auftrag führt ihn zu Jeff, dessen Garage er aufräumen soll. Beeindruckt von Arjs Einsatz bietet Jeff ihm einen Job als persönlichen Assistenten an. Doch als Arj die Firmenkreditkarte für ein Date mit seiner Arbeitskollegin Elena (Keke Palmer) nutzt, endet die Zusammenarbeit abrupt – und mit ihr auch Arjs letzte Hoffnung.

Gabriel vertauscht die Leben zweier grundverschiedener Männer. Foto: Eddy Chen/Lionsgate

Gabriel, der Arj aus der Ferne beobachtet hat, tritt nun persönlich in Erscheinung. Er will dem jungen Mann helfen, wieder an sich zu glauben – doch Arj sieht keinen Sinn mehr in seinem Dasein. In einem verzweifelten Versuch, ihm eine neue Perspektive zu geben, tauscht Gabriel kurzerhand die Leben der beiden Männer: Arj erwacht in Jeffs Luxuswelt – mit Tesla, Villa und prall gefülltem Konto. Und Jeff? Der muss sich plötzlich mit Arjs harten Alltag herumschlagen.

@goodfortunefilm He’s an angel. See the wings? #GoodFortune starring Seth Rogen, Aziz Ansari, and Keke Palmer with Sandra Oh and Keanu Reeves - in theatres October 17. #sethrogen #azizansari #kekepalmer #sandraoh #keanureeves #movies #fyp ♬ original sound - Good Fortune

Doch Gabriels gut gemeinter Plan geht nicht auf. Statt zu erkennen, dass Reichtum nicht automatisch Glück bedeutet, genießt Arj das neue Leben in vollen Zügen – ohne Reue, ohne Rückblick. Für sein misslungenes Eingreifen wird Gabriel schließlich bestraft: Seine Engel-Managerin Martha, gespielt von Sandra Oh nimmt ihm seine Flügen ab.

Zwischen Lieferdienst und Luxusvilla

Gabriel muss nun alles wieder geradebiegen. Als Mensch erkundet er gemeinsam mit Jeff die Welt und kämpft sich durch den stressigen Alltag von Arj. Ob als Essenslieferant, Tellerwäscher oder Taskagent – die beiden Männer, die einst Engel und Millionär waren, kämpfen nun ums Überleben. Gleichzeitig versuchen sie, Arj davon zu überzeugen, die vertauschten Leben wieder rückgängig zu machen.

Auch Arjs Arbeitskollegin Elena taucht im Laufe des Films immer wieder auf und verliebt sich in beiden Welten in ihn. Sie steht Arj während des gesamten Films zur Seite und hilft ihm, die Balance zwischen dem ganzen Troubel zu halten.

Gabriel, Arj und Jeff in einer Villa in den Hollywood Hills. Foto: Eddy Chen/Lionsgate

Good Fortune ist ein Film, der sich mit der Frage nach Gerechtigkeit auseinandersetzt. Während viele Menschen jeden Cent zweimal umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen, leben andere im Überfluss. Der Film thematisiert auch den zunehmenden Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz, die in der heutigen Zeit zwar Kosten sparen, aber auch Arbeitsplätze gefährden.

Ein Film über Gerechtigkeit, KI und Menschlichkeit

Im Zentrum steht dabei ein kritischer Blick auf die Realität unserer Gesellschaft – und die Frage, welchen Platz jeder Mensch in dieser Welt einnimmt und wie er diesen sinnvoll nutzen kann.

Die Sozialkritische Komödie ist in Deutschland ab dem 16. Oktober in den Kinos zu sehen.

