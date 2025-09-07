Neuer Kino-Film: Good Fortune Himmlisch vertauscht: Keanu Reeves als Chaos-Engel
In „Good Fortune“ tauscht Keanu Reeves seine ikonische Coolness gegen himmlische Tollpatschigkeit und bringt zwei Leben komplett aus dem Gleichgewicht.
Los Angeles, in goldenes Licht getaucht. Auf dem Dach des Griffith-Observatoriums steht Keanu Reeves – beiger Mantel, zugeknöpftes Hemd. Der Blick schweift über die Stadt. Es ist ein Bild, das Fans sofort wiedererkennen: der schweigsame Held, der in sich ruht.