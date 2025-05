Forscher haben mehr als 5400 Proben eines Pilzes analysiert, der für das größte dokumentierte Säugetiersterben durch einen Krankheitserreger verantwortlich ist.

Markus Brauer 29.05.2025 - 17:21 Uhr

Krankheiten treffen nicht nur Menschen: In den Jahren 2006 und 2007 wurde in einer Höhle im US-amerikanischen Staat New York ein unerklärliches Massensterben von Fledermäusen beobachtet. Die Tiere wiesen einen weißen Staub auf der Nase auf, der durch den damals unbekannten Pilz Pseudogymnoascus destructans verursacht wurde.