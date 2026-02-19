Neuer Kreisliga-Trainer Roland Haizmann legt bei der Spvgg Weil der Stadt los
Der neue Cheftrainer des Kreisligisten verändert zunächst wenig, will aber in der Tabelle weiter nach oben schielen.
Die Spvgg Weil der Stadt hat als einziges Team in der Fußball-Kreisliga A2 während der Winterpause einen Trainerwechsel vollzogen. Erfolgscoach Hanjo Kemmler musste beim Tabellendritten gehen, der neue Mann war bereits da: Abwehr-Routinier Roland Haizmann steigt zum Spielertrainer auf, ist damit ligaweit der siebte.