Deutschlands Außenminister Wadephul warnt: Der Iran bedroht nicht nur Israel, sondern auch Deutschland und Europa. Wie reagiert Berlin auf diese Gefahr? Ein Überblick.
02.03.2026 - 12:32 Uhr
Nachdem Chamenei bei den US-israelischen Angriffen getötet wurde, bilden iranische Offizielle einen dreiköpfigen Übergangsrat im Iran.Kommt aus seinen Reihen der neue oberste Führer des Iran?
