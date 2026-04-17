Neuer Laden in Stetten Neueröffnung: Was gibt es im Etsy-vor-Ort-Laden?
Stetten bekommt einen neuen Kreativ-Hotspot. An diesem Samstag macht das UnikatLE in den ehemaligen Steck-Räumen auf. Wir haben uns vorab umgeschaut.
Stetten bekommt einen neuen Kreativ-Hotspot. An diesem Samstag macht das UnikatLE in den ehemaligen Steck-Räumen auf. Wir haben uns vorab umgeschaut.
Geschäftiges Treiben an der Stettener Hauptstraße am späten Donnerstagnachmittag. Eine elektrische Säge kreischt, während unaufhörlich Dinge in das Gebäude mit der Hausnummer 79 getragen werden. Hier war bis zum Februar über Jahrzehnte das traditionsreiche Spielwaren- und Haushaltswarengeschäft Steck. Nun kommt etwas komplett Neues.