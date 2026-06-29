Dem Höfinger Komponisten Helmut Lachenmann ist die Ehrenbürgerwürde der Stadt Leonberg verliehen worden.
29.06.2026 - 06:06 Uhr
Zehn Jahre ist es her: Im Juni 2016 spricht der Komponist Helmut Lachenmann im Alten Rathaus Höfingen darüber, worauf es ihm bei der Musik ankommt. Das Interesse an der Veranstaltung ist zur Überraschung des Komponisten groß. Es wird ein unvergesslicher Abend. Es gelingt Lachenmann, auf seine unvergleichliche und oft humorvolle Art, die Zuhörerinnen und Zuhörer an seine Musik heranzuführen, und deutlich zu machen, was ihm wichtig ist: das Hören, nicht das Zuhören.