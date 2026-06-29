Zehn Jahre ist es her: Im Juni 2016 spricht der Komponist Helmut Lachenmann im Alten Rathaus Höfingen darüber, worauf es ihm bei der Musik ankommt. Das Interesse an der Veranstaltung ist zur Überraschung des Komponisten groß. Es wird ein unvergesslicher Abend. Es gelingt Lachenmann, auf seine unvergleichliche und oft humorvolle Art, die Zuhörerinnen und Zuhörer an seine Musik heranzuführen, und deutlich zu machen, was ihm wichtig ist: das Hören, nicht das Zuhören.

Von diesem „Hören“ ist auch jetzt bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Leonberg im Theater im Spitalhof an den Komponisten, der schon lange in Höfingen lebt, immer wieder die Rede. So bereits bei der Begrüßung durch Oberbürgermeister Tobias Degode: „Wir ehren einen Menschen, der wie kein anderer das Hören verändert hat“, sagt er. Er sei kein Künstler, der sich leicht erklären ließe. Und: Geräusche seien bei ihm „keine Nebensachen“. Er habe den Klangraum erweitert. „Es lohnt sich, sich dem Ungewohnten hinzugeben“, betont Degode.

Degode: „Wir ehren auch eine Haltung, die uns als Stadt guttut.“

Als der Oberbürgermeister zum Ende Helmut Lachenmann die Auszeichnung überreicht – der Gemeinderat hatte im November 2025 beschlossen, dem Komponisten die Ehrenbürgerwürde zu verleihen –, sagt Tobias Degode: „Wir ehren auch eine Haltung, die uns als Stadt gut tut“ und „Ich danke für Ihren Mut.“

Dass Lachenmanns Musik oft auf Unverständnis gestoßen ist, seine Musik Kontroversen und auch Skandale auslöste, sein Weg als Komponist ein steiniger gewesen ist, den er dennoch unbeirrt ging, von seinem Mut, davon konnten sich die Gäste bei der Laudatio, die die ehemalige Leiterin des Leonberger Kulturamtes Christina Ossowski hielt, ein Bild machen. Dabei begann sie mit einer Anekdote. Als sie dem jungen Pianisten Steffen Schleiermacher 1991 bei ihrem Abschied aus Leipzig erklärte, dass sie nach Leonberg ginge, habe er „unerwartet aufgeregt“ reagiert und gesagt, sie würde an den Ort seiner Träume gehen. „Denn dort wohne Helmut Lachenmann, der größte Komponist unserer Zeit.“

Von Ossowski erfuhren die Gäste auch einiges über Helmut Lachenmanns Verbindung zu Leonberg. Als er 1935 in Stuttgart geboren wurde, sei sein Großvater Dekan in Leonberg gewesen. 1953 wurde sein Vater Ernst Lachenmann Dekan in Leonberg. „Auf sein Refugium in der oberen Etage des Dekanatsgebäudes in der Pfarrstraße verwies er noch unlängst in seinem sehenswerten filmischen Porträt ,My Way´, sagte Ossowski. Vom Beginn der 1970er Jahre an lebt Lachenmann mit seiner zweiten Ehefrau, der Pianistin Yukiko Sugawara, zunächst in Untertürkheim und dann in Höfingen.

Auch Christina Ossowski widmete sich dem Thema „Hören“. Helmut Lachenmann betone, dass Kunst über „die feinsinnige Erbauung als gehobenes Entertainment hinausgehen muss und den Menschen berühren, ihn an seine Geistfähigkeit erinnern soll. „Gewohntes Hören wird von ihm sabotiert und zugleich ein anderes, sensibilisiertes und bewusster wahrnehmendes Hören herausgefordert.“

Komponist Luigi Nono ist entscheidend für Lachenmanns Entwicklung

Entscheidend für Lachenmanns Entwicklung sollte der italienische Komponist Luigi Nono werden. Von 1958 bis 1960 war er dessen einziger Schüler in Venedig. „Nonos rigorose Verbote lauteten: keine Melodie, kein Rhythmus“, so Ossowski. „Er sollte alles vergessen, was er bis dahin für richtig gehalten hatte.“ Es seien zwei schwierige und zugleich herausfordernde Jahre gewesen. Die Beurteilung Nonos, der übrigens mehrmals in Leonberg war, wie Ossowski herausgefunden hat, lautete schließlich: „… die musikalische Zukunft Helmut Lachenmanns wird die Zukunft der Musikgeschichte mitbestimmen.“

Auch an dem Abend im Theater im Spitalhof konnte man den Geehrten als einen warmherzigen, den Anderen zugewandten Menschen erleben, der trotz aller Widerstände, die er erleben musste, den Humor nicht verloren hat. So hatte er in seiner Dankesrede einige Anekdoten parat. Und in seiner bildlichen Art zu sprechen sagte er: Musik wie beispielsweise von Brahms sei „eine Geborgenheit von Musik“. „Jedes Paradies müsste einen neugierig machen auf den Apfel. Da müsste man reinbeißen.“