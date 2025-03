Seit Januar fährt in Leonberg der Nachtbus der Linie N63. Der Vorschlag kam vom Jugendausschuss und hat offenbar einen Nerv getroffen. Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) können sich die Fahrgastzahlen bereits jetzt sehen lassen: Alleine in den ersten drei Monaten seien rund 1200 Nachtschwärmer mit der Linie N63 unterwegs gewesen.

Zur S-Bahn geht’s in Leonberg und an der Uni Vaihingen

Die Nachtbuslinie ist am Bahnhof Leonberg und an der S-Bahn-Station Universität in Stuttgart-Vaihingen mit dem Nachtnetz der S-Bahnen verknüpft: In Leonberg mit der S6 und auch mit der Nachtbuslinie N62 nach Weissach, an der Uni gibt es Anschluss an die S-Bahnlinien S1 Richtung Herrenberg oder Kirchheim-Teck und S2 Richtung Filderstadt und Schorndorf. Die N63-Busse fahren stets in der Nacht auf Samstag sowie in der Nacht auf Sonn- und Feiertage. Sie sind von 1.30 bis 5.30 Uhr jede Stunde im Einsatz und steuern die Schillerhöhe in Gerlingen an, wo auch die Zentrale von Bosch ihren Sitz hat. In Leonberg fahren die Nachtbusse die Altstadt an, halten aber auch im Ramtel, in Eltingen und in Warmbronn.

Pläne für einen Halt am Leonberger Kino werden bereits geprüft

„Die neue Nachtbuslinie wird sehr gut angenommen – das zeigt deutlich, wie wichtig ein sicheres und verlässliches Mobilitätsangebot auch in den späten Abendstunden ist“, kommentiert Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn. Sein Dank gelte dem Jugendausschuss für die Initiative und die engagierte Projektplanung. „Unser Ziel ist es, dass der Heimweg für alle in Leonberg auch nachts zuverlässig möglich ist.“ Aktuell werde gemeinsam mit dem VVS geprüft, ob das Kino in Leonberg, insbesondere wegen der Spätvorstellungen am Wochenende, in die Route des N63 eingebunden werden könne. „So könnten noch mehr Menschen von diesem Angebot profitieren“, so Cohn.

Bemerkenswert ist, dass der Leonberger Jugendausschuss das Angebot finanziert. Die 60 000 Euro für den Betrieb stammen aus seinem Budget. Einstimmig hat der Ausschuss der Finanzierung zugestimmt. „Der Nachtbus ist ein wahrgewordener Traum“, betont Ausschusssprecherin Eha Sadeque. Endlich könne man auch außerhalb von Leonberg noch spät unterwegs sein und trotzdem sicher nach Hause kommen. „Nach Mitternacht von Stuttgart bis vor meine Haustür zu fahren, ist einfach praktisch und angenehm”, fügt sie hinzu.

Tillmann Häbe, Mitglied im Jugendausschuss, schildert: „Der Nachtbus ist eines der wichtigsten Projekte, die ich während meiner Zeit beim Ausschuss umgesetzt habe.“ Als Warmbronner könne er endlich nachts von Stuttgart und Leonberg nach Hause kommen, ohne viel Geld für ein Taxi auszugeben.”

Auch das Busunternehmen und der VVS sind zufrieden

Auch Alf Seitter, Geschäftsführer des Busunternehmens Seitter mit Sitz in Friolzheim, frohlockt. „Es ist schön zu sehen, dass unser Angebot gut genutzt wird.“ Erfahrungsgemäß brauche ein neues Angebot immer etwas Zeit, bis Fahrgäste es kennen und nutzen. „Wir sehen aber schon heute, dass die Nachtbusse stark frequentiert sind. Die Richtung stimmt.“

VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian fügt an: „Wer mit dem Nachtbus nach Hause fährt, kann sich nach einem schönen Abend mit Freunden oder Kommilitonen entspannt zurücklehnen.“ Und dank des Deutschlandtickets „JugendBW“ hätten die meisten jungen Menschen ihr Ticket sowieso schon in der Tasche. „So müssen sie sich keine Gedanken mehr um die richtige Fahrkarte machen.“

Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.n63.info .