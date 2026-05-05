Neuer Name: Warum die Post verschwindet

E-Mail macht es den Briefen schwer

Die Umbenennung hat Gründe. Während das Paketgeschäft boomt, haben E-Mail und Whatsapp dem Briefgeschäft einen schweren Schlag verpasst. Das macht sich nun auch im Namen bemerkbar, zudem in vielen anderen, deutlich wichtigeren Bereichen. Dass Briefe einen Tag nach ihrem Einwurf beim Empfänger zu sein haben, ist gesetzlich schon seit dem vergangenen Jahr nicht mehr vorgeschrieben. Montags ist die Post vielerorts nie da, die Zustellfrequenz wird künftig weiter abnehmen. Glück für Nostalgiker: So schlimm wie in Dänemark, wo sich die staatliche Post fast komplett aus dem Markt zurückgezogen hat, wird es nicht. In Dänemark werden behördliche Schreiben weitgehend digital versandt. In Deutschland zählen Arbeitsamt und Bußgeldstellen, Sozialbehörden und Gerichte zu den größten Kunden der Post. Daran wird sich in den nächsten Jahren mutmaßlich nicht viel ändern.