Neuer Neckarsteg eingeweiht: Kritik nach Eröffnung der Behelfsbrücke in Bad Cannstatt

Die neue Behelfsbrücke über den Neckar ist eröffnet. Radfahrern und Fußgängern steht in Bad Cannstatt auf Höhe der im Sommer 2024 abgerissenen Rosensteinbrücke ein neuer, barrierefreier Überweg zur Verfügung. „Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für den Stadtbezirk“, sagte Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler in Anlehnung an das legendäre Zitat des amerikanischen Raumfahrers Neil Armstrong am Freitagvormittag, als der Schultes gemeinsam mit Jürgen Mutz, Leiter des Tiefbauamts, das Bauwerk einweihte. „Es ist immens wichtig für Bad Cannstatt, nicht nur abgehängt zu werden, sondern auch wieder neue Verbindungen zu eröffnen“, so Löffler.