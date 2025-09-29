Mit 50,92 Prozent der Stimmen gewinnt Tobias Degode bereits im ersten Wahlgang. Wann übernimmt der neue Oberbürgermeister sein Amt?
29.09.2025 - 11:31 Uhr
Das Foyer des Leonberger Rathauses war am Sonntagabend gut gefüllt. Zahlreiche Leonbergerinnen und Leonberger wollten live dabei sein, wenn sich entscheidet, wer künftig an der Spitze der Stadtverwaltung stehen wird. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 Prozent, war also deutlich niedriger als die 68,3 Prozent bei der letzten Wahl im Jahr 2017. Damals, gleichzeitig mit der Bundestagswahl, hatte der nun scheidende Martin Georg Cohn die Wahl für sich entscheiden können.