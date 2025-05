Der Kanzler gehört zu den ersten Gratulanten des Papstes und setzt darauf, dass er «Hoffnung und Orientierung» in schweren Zeiten gibt.

dpa 08.05.2025 - 19:50 Uhr

Rom - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem neuen Papst Leo XIV. gratuliert und ihm versichert, dass die Menschen in Deutschland "mit Zuversicht und positiver Erwartung" auf seine Zeit als Oberhaupt der Katholischen Kirche blickten. "Durch Ihr Amt geben Sie in diesen Zeiten großer Herausforderungen Millionen von Gläubigen weltweit Hoffnung und Orientierung", hieß es in einem in Berlin veröffentlichten Gratulationsschreiben des Kanzlers an den Papst. "Für viele Menschen sind Sie ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung."