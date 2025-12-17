In Katar setzte sich Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain im Finale gegen Flamengo durch. Der Torhüter wird zum Helden - der Weltfußballer enttäuscht dagegen.
17.12.2025 - 21:09 Uhr
Al-Rajjan - Der französische Topclub Paris Saint-Germain hat den Interkontinental Cup gewonnen und seiner beeindruckenden Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzugefügt. Der Champions-League-Sieger setzte sich im Finale in Katar gegen den brasilianischen Club CR Flamengo mit 2:1 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten und nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.