Wie auch sein Vorgänger Papst Franziskus ist der neue Papst Leo in den Sozialen Medien aktiv. Dort kritisiert er in den letzten Monaten vor seiner Wahl vor allem zwei: Donald Trump und J.D. Vance.

Annika Mayer /AFP 09.05.2025 - 11:45 Uhr

Der neue Papst Leo XIV., ehemals Robert Prevost, ist der erste US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Kurz nach seiner Wahl bekam er prompt Glückwünsche in den Sozialen Medien von Seiten der Regierung seines Heimatlandes. US-Präsident Donald Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social, es sei eine „große Ehre“ für die Vereinigten Staaten, dass der US-Kardinal „zum ersten amerikanischen Papst“ gewählt worden sei. Er freue sich darauf, den neuen Papst zu treffen. „Das wird ein sehr bedeutender Moment“, so Trump. „Möge Gott ihn segnen!“, schrieb auch Vizepräsident J.D. Vance auf X.