Die ersten 100 Hotdogs gab’s umsonst – und die waren schnell weg: Am Freitag hat der Imbiss Hotdogle Eröffnung gefeiert. Die Neugier der Kunden ist offenbar groß.

Tim Höhn 23.05.2025 - 15:13 Uhr

Hotdogs in allen Varianten, vor allem aber halal – das verspricht der neue Imbiss Hotdogle an der Neckarstraße am Stöckach. Dass die Hotdogs kein Schweinefleisch enthalten und muslimischen Speisevorschriften entsprechen, dürfte ein Grund sein, warum sich bei der Eröffnungsfeier am Freitag eine Schlange vor dem Laden bildete. Der andere: Die ersten 100 Hotdogs gingen kostenlos über die Theke von Süleyman Salman, der auch Gründer der zwei Burger-Filialen Smashburger0711 in Stuttgart-Ost- und Wangen sowie des San&Soup ist.