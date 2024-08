Mit ihren Geschäften sind sie in der Altstadt zuhause – und freuen sich nun über ein Standbein im jungen Lifestyle-Viertel: In einem zuletzt leer stehenden Laden des Dorotheen-Quartiers von Breuninger zeigen 13 Händlerinnen und Händler des Bohnenviertels bereits optisch, wo sie herkommen. Die Wände ihres jetzt eröffneten Pop-up-Stores sind mit bestechend schönen, über dreieinhalb Meter hohen Fotografien dekoriert. Gemacht wurden diese im Quartier kurz nach dem Besuch der Stadtreinigung – so sauber ist das alles.

Slogan: ein starkes Stück Stuttgart

Man sieht die idyllischen Gassen mit Kopfsteinpflaster und historischen Fassaden, aus denen das Bohnenviertel seinen Slogan „Ein starkes Stück Stuttgart“ ableitet. Ehrgeizige Baumaßnahmen für die Zukunft haben diese Altstadtoase allerdings nun von der Innenstadt abgeschnitten.

Auf der Fläche des Breuninger-Parkhauses entstehen das Haus für Film und Medien und ein Mobility Hub. Da wird also für Jahre viel gebaut. Wenn die Kundschaft nicht mehr so recht weiß, wie sie bei all den Umleitungen und Absperrungen zu den Händlern durchkommen soll, kommen die Händler zur Kundschaft – also zu der im DoQu. Ihr Popup-Store trägt den schönen Namen Bohne & Leos. Man kann sich diese Marke leicht merken – und auch die Lage: Das Geschäft befindet sich, man gönnt sich ja sonst nichts, gleich neben Tiffany.

Quasi ein Best-of-Bohnenviertel gehört nun zum temporären Sortiment des neuen, stilvoll eingerichteten Geschäfts. Von Sardinenbüchsen über Hunde-Leckerlis und Möbeln bis zur Ei Mode – bei Bohne & Leos kann man sich überraschen lassen von der Vielfalt des Quartiers.

Leerstand ist nicht schön

Das Kaufhaus Breuninger war’s, der dem Handels- und Gewerbeverein Bohnenviertel angeboten hat, vorübergehend ein verwaistes Geschäft im DoQu zu einer Sondermiete zu nutzen – so lange, bis sich ein Unternehmen gefunden hat, das den regulären Preis bezahlen will. Leerstand ist nicht schön. Und im Lifestyle-Einkaufsviertel laufen nicht alle Gassen gleich gut.

Im Pop-up-Store hängen an den Wänden über dreieinhalb Meter hohe Fotografien aus dem Bohnenviertel. /ubo

Auch wenn der Pop-up-Store Bohne & Leos heißt, sind darin nur Geschäftsleute aus dem Bohnenviertel, nicht aber aus dem Leonhardsviertel vertreten. Doch irgendwann soll die beiden Quartiere nach dem historischen Vorbild zur Leonhardsvorstadt zusammenwachsen, weshalb der coole Name mit der Bohne und dem Leo gewählt wurde.

Vom Café Nast bis zum Modeladen des Labels Eine Linie von Tobias Siewert, von der Tin-Tin-Bar bis zur Stromrad-Firma, von „Handwerk mit Stil“ bis zum Möbelgeschäft Echt Zwinz – alle 13 Geschäftsleute ziehen bei Bohne & Leos an einem Strang und wechseln sich hinter der Theke und an der Kasse ab im DoQu. Gleichzeitig laufen ihre „normalen“ Läden am Hauptstandort weiter. Der Pop-up-Store ist das überzeugende Schaufenster einer Altstadtoase, die nicht in Vergessenheit geraten will, auch wenn dort wegen der Baustellen nichts mehr normal scheint.