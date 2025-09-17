Neuer Preis Deutschlandticket: Es geht nicht nur um die Verkehrswende
Wenn das Deutschlandticket zu teuer wird, lohnt es sich bald nicht mehr. Doch das Projekt ist zu wichtig, um es aufzugeben, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
Es hat einmal als Neun-Euro-Ticket begonnen – und wurde zum Erfolgsprojekt. Inzwischen kostet das Deutschlandticket 58 Euro im Monat, und es könnte bald noch teurer werden: An diesem Donnerstag wollen Bund und Länder darüber verhandeln. Schon zeichnet sich ab, dass das Ticket von 2026 an noch mehr kosten könnte – 62 bis 64 Euro sind im Gespräch.
